Mr. Hyde Torero

No, no son figurantes de una película de pelucón y patillas de Cifesa en la que Aurora Bautista hace de condesa disoluta en un palacio de cartón piedra. Tampoco son lacayos de la corte de Catalina de Rusia, ni Cliff Richard cantando Congratulations en Eurovisión, ni Roger Daltrey o Prince con casacón, ni la banda de los corazones solitarios del sargento Peppers. Son servidores de una hermandad.

No, no es el brutal Bill Sikes del Oliver Twist de Dickens (vean su fisonomía en Google, ya sea en ilustraciones de la época o en la recreación que hizo Oliver Reed en Oliver!). Tampoco es Jack el Destripador o Mr. Hyde visitando la Maestranza y el Museo de Bellas Artes. Es un torero anunciando la temporada sevillana de este año.

La modernidad y la creatividad han llegado a nuestras fiestas tradicionales. ¡Sálvese quien pueda! Porque estas dos palabras no son, como suele creerse, una garantía de calidad. Su valor depende del momento cultural del que formen parte y, sobre todo, del talento de quienes las sirvan. La generación del 27, por ejemplo, hizo las paces entre la inteligencia creativa, la modernidad y la cultura popular o las fiestas tradicionales. Así nacieron las pinturas taurinas de Picasso, el Romancero Gitano y el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Lorca o las canciones populares que él armonizó y cantaba la Argentinita, la inspiración flamenca del Falla de El amor brujo y Noches en los jardines de España o el concurso de cante jondo de Granada organizado por Cerón, Barrios, Falla, Lorca, Centeno, Torre y otros artistas e intelectuales.

Pero 2017 no es 1927 y la Sevilla actual no es la de la Edad de Plata de la cultura española. Los tiempos son lo que son y dan para lo que dan. Ya aconsejaba el práctico San Ignacio de Loyola aquello de "en tiempos de tribulación no hacer mudanzas". Desoyéndolo e ignorando que vive atribulados tiempos de talent show, selfies, coaches, advertising, telerrealidad, posverdad, vanguardistas y heterodoxos de pega, artistas de todo a cien y creadores que venden lo rancio como nuevo, Sevilla está presa de una fiebre de mudanzas, invenciones, reformas, creaciones, renovaciones y ocurrencias que tienen la grotesca y minúscula talla de quienes las perpetran; produciendo estos asombrosos espectáculos de los servidores vestidos de lacayos zaristas o Mr. Hyde paseándose por el Museo y la Maestranza.