Nochebuena triste de un entrenador

Pocas cosas, por no decir ninguna, hay nuevas bajo el sol. Todo, o casi todo lo que ocurre ya pasó alguna vez. Y así como no fue el viernes la primera vez que Athletic Club asaltó Heliópolis con la ayuda del equipo arbitral, tampoco fue la primera vez que un entrenador era despedido en vísperas de la noche más grande del año. Así como Martínez Munuera emuló al malhadado Gil Manzano, Antal Dunai pasó por lo que hoy pasa Eduardo Berizzo.

Era la víspera de Nochebuena del 82 cuando la junta que presidía Juan Mauduit decidía prescindir de los servicios de Dunai. Se aprovechaba, como ahora, el parón navideño cuando el retorno de las vacaciones estaba marcado en rojo en el calendario. También como ahora, derbi para volver y en el campo del recién defenestrado. Y el pobre Antal se lamentaba con una frase que movió a la conmiseración: "En un día de regalitos a mí me obsequian con el despido", dijo.

Pues también en víspera de colgar los regalos en el árbol y con Papá Noel llegando al balcón, el argentino Eduardo, al que llaman el Toto, Berizzo ha visto cómo le ponen de patitas en la calle. Además, al hombre le coge con la guardia baja de un cáncer recién operado, lo que debe contribuir sobremanera a hacerle más amargo el trago. ¿Y es lógico el despido con el equipo vivo en las tres competiciones que inició? Pues la verdad es que no tengo claro si el Sevilla acierta o no.

Me reitero en lo tantas veces escrito de que los resultados eran mejores que las sensaciones que emitía un juego anodino. No quiero entrar en lo que haya podido influir su estado de salud, claro que no. Aunque el equipo sigue vivo en cuanto emprendió, ha habido resultados muy groseros y éxitos acompañados de la fortuna. El tiempo dirá si el club acertó o se equivocó, pero de lo que nadie podrá dudar es que el fútbol sólo tiene presente y que su memoria es insignificante.