Nueva cita del Sevilla con su historia

Nuevamente, el Sevilla tiene cita con su historia. Una vez más, como tantas y tantas veces le ocurre desde el gol de Puerta cierto jueves de Feria, el Sevilla se juega gran parte del año antes de que el curso comience. No es lo mismo Champions que la otra competición continental y para cantar bingo no procede distraerse esta noche en Estambul, zona europea. Ni siquiera el poco nombre del rival debe mover a confianzas que acaben mal.

Se enfrenta la tropa de Berizzo, lo del Toto no me parece lo más adecuado, a un equipo emergente, un nuevo rico del fútbol turco que cuenta con el controvertido presidente Erdogan como primer hincha. Dicho club atiende por Istanbul Basaksehir y, según iniciados en su vida y milagros, no tiene su estadio el carácter infernal de los del triángulo otomano de siempre, Fenerbahce, Besiktas y Galatasaray. Sobre todo, el primero, en zona asiática y donde el Sevilla ya hincó una vez la rodilla.

Si no se cae en pecado de autosuficiencia, exceso de confianza o similar, el Sevilla debe volver a casa con la eliminatoria encarrilada. Aunque el rival tiene pujanza económica, ésta parece más artificiosa que efectiva. También la vetustez de sus hombres estelares debe jugar a favor sevillista. Curiosamente, hay tanta edad en sus símbolos que el más popular de todos, Emmanuel Adebayor, ya se enfrentó hace doce años al Betis en un lance idéntico y defendiendo la casaca monegasca.

Yendo a lo que interesa, la partida no debería presentar excesivas aristas y la superioridad sevillista nunca debería quedarse en la teoría y sí pasar con armas y bagaje a la práctica. Ese mejor nivel sobre el papel ha de reflejarse en la yerba del Basaksehir Arena, más conocido como Fatih Terim Stadyumu. Se trata, nada más y nada menos, de una nueva cita con la historia propia, ésa tan brillante que el Sevilla vive desde más de un decenio, justamente once años y cuatro meses.