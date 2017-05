Ojalá se cumplan las previsiones de Quique

Coincidieron en el tiempo, el adiós oficial de Sampaoli y el advenimiento, también oficial, de Quique Setién. Aunque en muy cómodos plazos, los argentinos habrán de pagar la cláusula de rescisión que permitía el adiós del ya seleccionador criollo. Ese mismo viernes llegaba a Heliópolis el nuevo entrenador bético y la verdad es que el cántabro es el entrenador que más expectativas positivas ha abierto en varios años.

Ha llegado Setién observando una conseja que solía airear Vicente Cantatore, la de no hacer promesas porque prometer en fútbol es de mentirosos. Lo único que promete es algo que lleva demostrando desde que decidió habitar en los banquillos, su filosofía de este hermoso juego que es el fútbol. ¿Tendrá los mimbres adecuados para que ese modo de jugar no tenga un efecto boomerang? Ésa es la asignatura que los rectores han de aprobar para que las cosas sean como se desea.

En lo demás fue comedido el cántabro, que, además, tuvo el buen gusto de no entrar en profundidades sobre su desencuentro en Las Palmas... y eso que bien se le quiso tirar de la lengua. Esta llegada sí supone el enésimo Km. 0 en la vida actual del Real Betis Balompié y sólo hay que rezar para que el proyecto se haga adulto y no sea abatido antes de salir de su infancia. Desde la abolición de la dictadura, en el Betis no ha cuajado ninguno y no siempre por causas endógenas.

He repetido hasta la saciedad que en el ambiente que vive el Betis ni siquiera un joven Helenio Herrera hubiese tenido asegurado el éxito. Quique es un viejo deseo bético y ojalá se cumpla ese pensamiento en voz alta que desgranó en su presentación, la de estar convencido de que aquí estará muchos años. Sería una realidad tan hermosa como complicada, ya que se irá dando cuenta de cuál es el pelaje de algunos de los bueyes con los que habrá de arar día a día.