Clausurado anoche el ciclo de corridas para noveles, algo parecido a lo que organizaba el vespertino diario Sevilla hace sesenta años, se me venía al caletre qué es lo que pensará el PSOE andaluz de lo que hacen sus correligionarios en otros lugares de España respecto a materia taurina. Conniventes con la abolición en Cataluña, mirando hacia otro lado con la posición de Carmena, beligerantes en Galicia o Cantabria y como firmes apoyos de la tarugada balear, me pregunto qué piensan los socialistas andaluces de tales ataques a la fiesta de los toros. No sé, pero los veo tan risueños y tan contentos de haberse conocido en palcos y burladeros de la Maestranza que no sé qué camiseta visten en este partido. ¿Son de papá o de mamá? Lo cierto es que todo esto no sirve más que para reafirmarnos en la sensación de que hay un PSOE para todos los gustos.