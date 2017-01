Si con Pardo sube el nivel de Ceballos...

Anda la dirección del Betis en la tarea, ardua por cierto, de mejorar la plantilla a fin de cubrir los objetivos previstos. Ya sabe, aquello de tener el ecuador de la tabla como meta, la décima plaza como señuelo y que en estos momentos no se logra. Y en esa tarea, el mercado de invierno como oportunidad para la mejora. También el Sevilla está en eso de reforzar, pero está claro que las disponibilidades económicas no son las mismas.

Yendo a cómo se obra en la acera verdiblanca, he de decir que del central rumano no tengo ni pajolera idea. Aunque el fútbol es un capítulo importante en mi historia vital, no me da como para pasarme las noches en blanco ante el televisor escrutando ligas ignotas. Por tanto, no sé si Alin Tosca mejorará lo que ahora recibe el Betis de sus centrales. Y la verdad es que no parece una misión imposible mejorar el rendimiento de los actuales especialistas del Betis para el puesto.

Con Rubén Pardo sí me mojo, pero con matices, ya que me resulta una barbaridad de raro que un técnico de mentalidad jugona como es Eusebio Sacristán no lo haya utilizado. En su descargo, tímido descargo, está el hecho de que la Real Sociedad no haya aceptado una opción de compra; por si fuera poco, incluyendo la vergonzante cláusula del miedo con vistas al choque del Villamarín del primer fin de semana de marzo, conque por ahí se abren ciertas esperanzas.

Ojalá estas precauciones de la Real pesen más que esa inactividad a que lo condenó Eusebio. Desde que era internacional juvenil me encandiló Rubén Pardo, que incluso le quitó el puesto a un gran Campaña. De una técnica y visión indiscutibles, esperando que no sea una versión nueva de lo que representó Leo Baptistao en la ominosa Liga de los 25 puntos y reconociendo los problemas del Betis para ir al mercado, si complementa a Ceballos, bienvenido sea.