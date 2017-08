Parece posible la simbiosis afición-equipo

Sería bueno que aquello que logró Serra hace casi un cuarto de siglo se repitiese. Cuando el balear llegó a Sevilla aquel Día de Andalucía del 94, y tras vivir beticismo, se propuso una meta, la de que el equipo estuviese en consonancia con su afición, tan fiel y numerosa. Será bueno que aquello volviese a producirse para bien de todo lo que representa el Betis en Sevilla, España y la Humanidad, indudablemente bueno para causa tan noble.

Y el viernes vimos cómo pudo darse el principio de esa proposición en un partido lleno de fiesta previa y que, como tantas y tantas veces en la historia verde, blanca y verde del Real Betis Balompié, se torcía no más empezar. Y con gol en propia meta para no romper la costumbre tantas veces cumplida; o sea, para no variar. Pero surgió esa simbiosis que fue la causa para que hace casi un cuarto de siglo, un balear bajito y con bigote le diese la vuelta a la situación en un tiempo récord.

Ese equipo que una semana atrás había llenado de dudas a su gente con una actuación tan timorata como ramplona reaccionó y en vez de, como en tantas y tantas veces, defraudar a su gente se vino arriba, compaginó actitud con aptitud y el beticismo se fue a casa soñando en que la equiparación de fuerzas puede hacerse realidad. Y ese remozado estadio se mostró más hermoso que nunca, su carácter de emblemático santuario se hizo carne y la alegría habitó en el bético.

Seguro estoy de que los de siempre verán exagerada esta ponderación, pero es que también tiene el bético derecho a vivir alguna satisfacción. No me gustó un pelo la actitud del Betis en Barcelona y hasta la califiqué de inquietante, pero el viernes frente a los gallegos de Unzué saqué conclusiones que me dan pie a pensar positivamente. Pie a soñar bien despierto en que la simbiosis afición-equipo es posible y que para el bético amanezca un tiempo más acorde con lo que da.