Parece que siempre es ya martes 13

Sólo un mes después, vuelta la burra al trigo, si no quieres caldo, dos tazas. Otra vez amanece martes y 13 para desasosiego de supersticiosos, que son innumerables. Hace justo un mes era febrero y aún no habían llegado las lluvias, que Emma ni estaba ni se la esperaba, conque cómo íbamos a pensar en Félix. Pero a lo que íbamos, a este día que encoge el ánimo si el ánimo no estuviera ya minimizado por la muerte de Gabriel. La muerte de este niño multiplica el dolor por las circunstancias que concurrieron. Entre las circunstancias, las reacciones de las alimañas de guardia. Está claro que no se deben emitir juicios prematuros, pero que haya desalmados que quieran justificar churras de racismo con merinas de maldad es nauseabundo. Amanece martes 13 cuando tan cerca está el anterior y es que parece que nos hemos instalado en un perenne martes 13.