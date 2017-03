Dicen que Juan Espadas es un alcalde prudente, que arriesga poco, que no está en el Ayuntamiento para recibir a porta gayola los problemas de la ciudad. Pero yo le reconozco el valor. Ahí es nada decir que inaugurará el Parque de Tablada. Si es capaz de conseguir eso (y tres líneas de Metro además) saldrá a hombros. Pues el Parque de Tablada y las líneas 2,3 y 4 del Metro son como el canal Sevilla-Bonanza de los años franquistas. Un clásico de lo que el tiempo se llevó. Esa idea de la que todos los alcaldes hablan con visión de futuro. Sin recordar que ya se decía en el pasado.

El parque de Tablada se justifica en la sentencia que declaró una parte de los terrenos como zona de dominio público. El Gobierno central parece dispuesto a cederlo. Hasta ahí todo perfecto. Se dedicaría al nuevo parque como un tercio de la zona en conflicto. Sería un proyecto de lo más verde y ecológico, en sintonía con sus socios más de izquierda, por lo que ni siquiera necesitaría el apoyo de Ciudadanos. En realidad, nadie se opondrá. El Gobierno que se lo cede es del PP. Un amplio consenso, como dijo Susana el 28-F.

Una nueva infografía del Parque de Tablada para la colección. Yo vi la que presentaron cuando el cambio de milenio, cuando iban a convertir aquello en una especie de Hollywood sevillano. Un proyecto de cine, todo en plan idílico, como de ecología para ricos. Un pelotazo que ya estaba preparado y que salió rozando el poste. Otro canal Sevilla-Bonanza, para entendernos, a la vera del río de todos los dragados y construcciones.

Al menos Juan Espadas dice que hará un parque como el de Los Toruños, en la Bahía de Cádiz, al que se accede desde la playa de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María. Para ser realmente como ese parque le faltaría la playa de Levante, a no ser que piense construir una playa en Sevilla, que tampoco sería el primero en decirlo. A Rojas-Marcos no le dio tiempo. Pero a Espadas no lo veo prometiendo playas. Bastante tiene con Tablada y el Metro.

Yo creo... Yo creo que Juan Espadas puede construir el parque de Tablada. Vamos a ser positivos. Tampoco era fácil levantar unas Setas en la plaza de la Encarnación, y lo consiguió Alfredo Sánchez Monteseirín, que se dedicó a eso. A veces incluso lo imposible se puede convertir en realidad. Más difícil que Tablada será lo del Metro. Si también lo consigue Espadas, sólo le faltará arreglar lo del aeropuerto.