Pasarela prioste

Las audacias priostales que están marcando tendencia esta Cuaresma inundan las redes y convierten los esmarfones en revistas de moda. Cosas veredes que farán fablar las piedras. Algunas creaciones e invenciones ganarían el primer premio en la Gala Drag Queen de Las Palmas que, con razón, tanto escándalo ha causado por su estúpida y grosera ofensa blasfema. Lo de Canarias ha tenido consecuencias. La autoridad religiosa y una parte considerable de la opinión publicada y pública lo han condenado. Incluso un numeroso grupo de socios de una de las firmas patrocinadoras del evento ha pedido el cese de su vicepresidente. Pero aquí, aun tratándose de imágenes sagradas, nadie parece sentirse escandalizado o herido. Y nadie protesta. Por lo bajini sí lo hacen muchos: esto es Sevilla, donde la cobardía se toma por discreción, la crítica razonada por ofensa y los desafueros que perpetran algunas hermandades se aplauden o, como mucho, se justifican con aquello del "musho corasssón" con que se hacen. ¡Las buenas intenciones…! Con ellas está empedrado el infierno.

Y no me vengan con las creaciones y audacias de Rodríguez Ojeda para justificar estos irrespetuosos mamarrachos. Juan Manuel era un genio y, por lo tanto, único. Tanto que no hubo otro como él en todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI. Ni lo habrá. Porque fue hijo e intérprete de su tiempo y, con respecto a la Semana Santa, fue lo que sus coetáneos Talavera, Traver, Espiau o Aníbal González fueron a la arquitectura; Turina o Falla a la música; Izquierdo, Chaves Nogales, Romero Murube, Sierra o Laffón a la literatura; García Ramos, Bacarisas o Juan Miguel Sánchez a la pintura y la cartelería; y Gómez Zarzuela, Font de Anta o Farfán a la marcha procesional.

Juan Manuel Rodríguez Ojeda reinventó en gran medida la Semana Santa y recreó la cofradía de la Esperanza Macarena entera mientras los arquitectos, escritores, pintores y músicos reinventaban física e idealmente la ciudad. En ese momento milagroso, la gran Sevilla de la Edad de Plata de la cultura española, resplandeció el genio de Ojeda como parte fundamental de él. No se atrevan a justificarse los actuales disfrazadores de imágenes invocándolo. Porque les diré lo que Camará respondió a Manolete cuando le preguntó si Joselito había sido tan bueno como decían: "Hijo, si hubieras vivido en la época de José ni siquiera te habrías podido vestir de luces".