Pasión por los asesinos

El negacionismo de los crímenes del comunismo históricamente probados, ya sea, por referirme a los de mayor magnitud, en la URSS, China, Camboya o Corea del Norte -Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Kim Il Sung- es más persistente que el de los crímenes nazis y sigue siendo practicado con descaro y soltura por la izquierda pos comunista populista. ¿Recuerdan a Sánchez Mato afirmando "en lo que es la Revolución Rusa murieron cinco personas" y a Pablo Iglesias alabando el "genio bolchevique" como "la llave política para abrir las puertas de la historia" y a Lenin por ser "un genio de la conquista del poder político"?

Ahora que el regordete y ridículo líder de la monarquía comunista hereditaria de Corea del Norte -y no tomemos a la ligera a los dictadores ridículos (Mussolini y Hitler) y regordetes (Franco)- pone en peligro la paz mundial, Fernando Palmero recordaba ayer en Los camaradas coreanos (El Mundo) dos jugosas citas sangrantemente negacionistas de Santiago Carrillo. En la primera, extraída de ese inagotable pozo de la verdad que son las hemerotecas, Carrillo decía a María Eugenia Yagüe (Cambio 16, febrero de 1977): "Con Kim Il Sung mantengo una sólida amistad personal. Y hay, no obstante la lejanía de nuestros países, coincidencias en numerosas cuestiones fundamentales (...) Es uno de los hombres más inteligentes que he conocido; es una lástima que no se le conozca más en el mundo, me refiero no a su nombre, bien conocido, sino a sus calidades de hombre político y estadista". Esta criatura tan admirada por Carrillo fue responsable de la muerte de tres millones de personas. En la misma entrevista el líder comunista español se declaraba admirador de Ceaucescu, Castro, Jruschov, Chu en Lai y Kim il Sung. Escribe Fernando Palmero: "Desde entonces, la Corea comunista se convertirá, junto a la Rumanía de Ceaucescu, en el principal sostén económico del PCE". Todos encuentran su Venezuela o su Irán.

La segunda cita es muy posterior, de 1994, y está extraída de un artículo publicado por Carrillo en El País en el que llama al dictador coreano "uno de los hombres de espíritu más abierto a los nuevos problemas de esta época". Dado que este artículo se reproduce íntegramente en La lucha continua, antología de artículos de Carrillo publicada en 2012, dejo para mañana su cita. Su contenido es tan repulsivo que puede herir su sensibilidad, salvo que sientan la pasión comunista por los asesinos.