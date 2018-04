Pedir respeto para quien no respeta, la guinda

Hasta el melifluo líder del socialismo catalán, ese Miguel Iceta permanentemente de perfil, ha criticado las declaraciones que José María Bartomeu, el presidente del Barça, ha dicho en vísperas de la final: "Cuando, de manera mayoritaria, nuestra afición se ha expresado silbando, no lo ha hecho para menospreciar ningún símbolo, sino en protesta por determinadas actitudes contra el pueblo de Cataluña en los últimos años".

Esas palabras son la guinda a unas declaraciones con las que el presidente culé no ha conseguido otra cosa que emponzoñar aún más la previa de la final de Copa. El meollo de su salida de pata de banco es la petición de respeto por la entidad culé, las instituciones catalanas y el derecho a decidir del pueblo catalán. O sea que el buen hombre pide respeto para quienes no respetan no sólo la Constitución, sino los símbolos más respetables de este país aún llamado España.

Una vez más, el gran club azulgrana, esa especie de ejército desarmado de la nación catalana (Vázquez Montalbán dixit), contribuye al descalzaperros que se monta cada vez que el Barça, o el Athletic, juega la final. La libre expresión, ese argumento tan manoseado torticeramente, sale a relucir a la par que se pide respeto para quienes no han hecho, precisamente, del respeto su norma de conducta. Y, claro, hasta Iceta ha dicho basta y que ya está bien de majaderías.

Puede asegurarse sin temor a equivocación alguna que lo de mañana en el Metropolitano será la repetición de algo que se ha hecho tradicional, la pitada al himno y los insultos al Jefe del Estado. Para contribuir a esos desmanes, el presidente del Barça ha dado su opinión y con ello le ha echado gasolina al incendio. La petición de respeto a Cataluña sólo se comprendería si esa Cataluña que no respeta a nada ni a nadie no hubiese tirado la primera piedra en este desbarajuste.