Periodista y escritor, claro que sí

Como a requerimiento de esa Izquierda Unida que vivaquea en el Ayuntamiento y que no tiene nada mejor que hacer que mirar con lupa los deslices que a su juicio se cometen en la Ley de Memoria Histórica vuelve a cobrar importancia el despojo de honores que se le ha hecho a Utrera Molina, La Ventana de hoy se abre ella solita. Al que fuese pretor de la provincia le ha sustituido en el nomenclátor callejero José María Javierre, al que califican de periodista y escritor. Lo de periodista es indudable, pues lo fue de raza y con dos razones para echarle un pulso, entre otros, a su antecesor en dicho nomenclátor. Dicho lo cual y sin extenderme más, que no hay sitio, declaro mi extrañeza por lo que considero obvio. Creo que diciéndole periodista a Javierre se sobreentiende que es escritor, ¿o es que no es la escritura el medio por el que Javierre contaba y denunciaba a diario?