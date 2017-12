Poder y gloria de Sevilla

Porque desde el 18 de diciembre al 6 de enero se celebra lo que se celebra y no otra cosa, por mucho que tantos se empeñen en ocultar su sentido religioso; porque desde el 24 el Señor está revestido con su túnica persa; y porque vivimos en Sevilla, y no en otro sitio, y no es cuestión de ignorar los dones mayores de la ciudad, debemos agradecer que estas dos fechas tengan en nuestra ciudad rostros reconocibles, nombres propios y casas familiares a las que acudir: Esperanza Macarena y Gran Poder, Resolana y San Lorenzo. La Señora del 18 de diciembre y el Señor del 6 de enero. El poder y la gloria de Sevilla. Los tenemos presentes todos los días del año, como atestiguan las ininterrumpidas visitas cotidianas a sus basílicas; pero más que nunca en la Madrugada y estos dos días en los que la Iglesia universal celebra la Expectación, la Natividad y la Epifanía.

Nos son tan familiares sus rostros que no somos capaces de recordar cuando los vimos por primera vez, como sucede con los de nuestros padres. La Iglesia reconoció esta familiaridad incluyendo el nombre de su barrio en la advocación de la Esperanza y permitiendo que se llamara Padre al Hijo, como había proclamado el pueblo con el pare mío de las oraciones y las saetas al Gran Poder.

Éstos son los dones mayores de la ciudad para creyentes y no creyentes. La increencia no debería impedir el aprecio de la belleza de estas imágenes y de la conmoción sagrada que provocan. ¿Impide el ateísmo conmoverse ante La Pasión según San Mateo de Bach? Pues estas dos imágenes tienen ese don de hacer sensiblemente perceptible lo sagrado a través de la forma. Y esto no es una proyección subjetiva, sino una constatación objetiva: he visto emocionarse ante ellas a intelectuales y artistas no creyentes que jamás los habían visto.

En cuanto a los creyentes que tengan ojos en la cara toda formación teológica les sonará a cosa ya vista y sentida porque en estas imágenes se ha logrado hacer visibles -planteándolas y resolviéndolas- las más complejas cuestiones que hace siglos traen de cabeza a los teólogos, especialmente la coexistencia entre Dios y el mal. Podría darles citas para llenar esta columna durante meses y años. Les propongo hoy esta de León Bloy: "Desde que la humanidad empezó a sufrir con esperanza hablamos del comienzo de la era cristiana". Este sufrir con esperanza tiene rostro y nombre en Sevilla: Gran Poder y Macarena.