Pulso entre Palacio y las cofradías

Nuevamente, el cortejo se hizo interminable, tedioso, incomprensiblemente largo. Aunque don Juan José no deja de pedir mesura en la representaciones, parece que se ha establecido un pulso entre Palacio y las hermandades, ya que a más reconvenciones del primero, más chaquetitas azules en el cortejo del Corpus. Los esfuerzos por darle un sentido más religioso a la procesión lograron que ese espíritu se adueñase de la calle, pero de hacerle caso al arzobispo en cuanto al recorte de efectivos, nada de nada. Es como lo de si quieres arroz Catalina o si no quieres caldo, dos tazas. Desde los adentros del mundo cofrade no se quiere ni oír hablar de cuestiones como la de imponer el numerus clausus. Si queremos hacer Iglesia, argumentan, a ver cómo se recupera en un futuro a los que ahora se les niegue salir. Un pulso en regla y con argumentos por ambas partes.