Punto negro en la ruta turística

Hay circunstancias en la vida que no pueden ocurrir de ninguna de las maneras. Por supuesto que el accidente impensable siempre pende sobre nuestras cabezas, pero existen circunstancias que son de todo punto incompatibles con el accidente. Y me refiero a lo que antier tarde ocurrió en el Alcázar no más traspasar la Puerta del León, que fue, ni más ni menos, que la caída de una gran rama sobre un grupo de visitantes. Que los visitantes fuesen de la Macarena y no, por ejemplo, del Reino Unido quizá le haya quitado repercusión universal, pero es inaceptable que un árbol que figura en una ruta turística no esté absolutamente inspeccionado. Me dirán que sí, que está inspeccionado, pero no habrá estado lo suficientemente como para dar lugar a lo que pasó. Sin duda, es un baldón para la imagen de esta Sevilla tan dependiente del turismo como hogaño vive.