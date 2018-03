Con Quini se va una forma de ser única

Imagino cómo estará Asturias en general y Gijón en particular por la inesperada muerte de Quini. De tanto como fui a esa punta de España me queda la sensación de que en pocos sitios se ha querido tanto a un hijo de la tierra. Veneración es un concepto que se queda corto ante la figura de este futbolista, prototipo de una bondad que no le abandonaba cuando se vestía de corto para hacer goles como churros de rojiblanco del Sporting o de azulgrana del Barça. Su secuestro cuando acababa el invierno en 1981 sumió a todo el país en una larga duermevela de congoja y miedo. Quini tuvo luego la penosa tarea de enterrar a su hermano Jesús, ahogado heroicamente en la playa de Pechón cuando intentaba con éxito salvar a unos chavales. Desde aquí, ochocientos kilómetros de por medio, me hago cargo de cómo estará Gijón, toda Asturias y, por supuesto, toda España.