Quique Setién y los contratos a perpetuidad

Estábamos en uno de los muchos saraos que registra la Cuaresma y se presentaba en sociedad una revista que hace furor entre los capillitas. Allí estaba Quique Setién con sus ayudantes para, no más llegar, verse rodeado de afectos a su causa. Y uno de esos le espetó a quemarropa: "Quique, a un entrenador capaz de ganar con cinco goles en Nervión, yo lo contrataba a perpetuidad". "Sí, hasta que pierda", contestó el cántabro.

A perpetuidad hasta que empiece a perder, pero se ve muy seguro de sí mismo, con una enorme confianza en sus posibilidades, al entrenador del Betis. Y no rehúye acudir a los avisperos más procelosos ni eludir las preguntas más malintencionadas. Lo hace, además, a pecho descubierto y cantándole las verdades del barquero al más retorcido de los barqueros. Acude, incluso, a las celadas con la memoria a punto para sacar a relucir agravios sin que le tiemble la voz.

Está viviendo días de gozo el entrenador del Betis y anda ahora en la tarea de cogerle el pulso a la ciudad. Los entrenadores hoy día no son como aquellos que acababan el entrenamiento y hasta mañana, que Dios dirá. Hogaño son esclavos del vídeo y del ordenador, en permanente reunión con sus auxiliares a fin de estudiar rivales y de mejorar aspectos técnicos y físicos de sus futbolistas. O sea que a la antañona soledad del técnico sucede hoy un sinfín de horas ocupado.

¿Estará mucho tiempo Setién en el Betis? Eso no hay quien lo sepa, pero la realidad es que el viento le sopla a favor y que, tal como entiende el asunto, no parece que ese viento vaya a rolar en contra. Al menos de momento, las predicciones son de bonanza, el equipo juega que admira a propios y también a extraños, está revalorizando el activo humano y no dice tonterías. Ahora bien, eso de un contrato a perpetuidad es tan rara avis en fútbol que es algo que nunca se da.