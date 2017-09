Realidades, no payasadas

Mientras las autoridades catalanas siguen haciendo el payaso -el payaso malo de Stephen King o el payaso triste de Leoncavallo que canta "preso del delirio ya no sé lo que hago y lo que digo"-, el mismo día en que la señora Colau llegaba a un acuerdo con la Generalitat para que se pueda votar en Barcelona el 1-O, pese al informe del secretario del Ayuntamiento advirtiendo que es ilegal ceder espacios municipales para este fin, y el mismo día en que Junqueras suspendía el envío de informes de gasto al Ministerio de Hacienda, el El Periódico de Cataluña publicaba que los terroristas de la célula que atentó en Barcelona y Cambrils ultimaban un ataque sin precedentes en Europa. Habían logrado preparar en la vivienda que afortunadamente saltó por los aires más de 100 kilos de la Madre de Satán (TATP, triperóxido de triacetona) que pensaban repartir en 20 sacos de cinco kilos que se iban a dividir en tres furgonetas-bomba que se harían explosionar en lugares claves de Barcelona, uno de ellos la Sagrada Familia. También habían rellenado cilindros metálicos con explosivos y clavos que, por lo que indican los restos encontrados, llevarían en chalecos explosivos o utilizarían como bombas de mano para arrojarlas a la multitud.

Esto es lo que debería preocupar y ocupar a Puigdemont, Junqueras, Colau y compañía. Y no perpetrar golpes de estado institucionales que, ya acaben en farsa o en tragedia, consumen tiempo y energías que no pueden despilfarrarse en esta payasada que sigue la traicionera tradición catalana de plantear órdagos a la nación cuando afronta graves peligros. ¿Es necesario recordar la desesperación del Azaña que, tras apoyar el Estatuto de 1932 afrontando graves riesgos, acabó deplorando "las muchas y muy enormes y escandalosas pruebas de insolidaridad y despego, de hostilidad, de chantajismo que la política catalana ha dado frente al Gobierno de la República"; llegando al extremo de escribir: "Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas, me indigno…. Acabarán por dar la razón a Franco". Atiendan las autoridades catalanas a lo real y urgente, no a sus egoístas quimeras. Que han sufrido hace un mes un atentado con 16 víctimas y han estado a punto de sufrir el más grave perpetrado en Europa. Dicho sea el día después del quinto atentado sufrido por Londres este año: una bomba en el metro que sólo causó 22 heridos gracias a la que la explosión fue parcial.