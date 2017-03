Reconocer siempre es de bien nacidos

Reconozco que le tengo ley al arzobispo de Sevilla. Don Juan José Asenjo Pelegrina, castellano viejo y sucesor en la sede de San Isidoro de otro castellano muy distinto, don Carlos Amigo, le ha sabido coger el tranquillo a esta complicada ciudad y sabe cuáles son las teclas adecuadas para que la pieza suene como Dios manda. Tras los recelos que despertó a su llegada, cuando de su lógico desconocimiento de las pequeñas cosas de la ciudad se hicieron chanzas que no venían a cuento, a don Juan José le ha llegado el reconocimiento de tirios y troyanos. Sabe ir a donde debe, sólo adónde debe, se prodiga en su justo punto y acierta habitualmente en sus apariciones públicas. Además no desperdicia una sola ocasión para hacer apostolado, esa práctica tan necesaria siempre en general y muy en particular en los tiempos que corren, tan prosaicos, tan zafios, tan...