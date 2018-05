Recordando a otro eximio Don Manuel

Esta noche hay fiesta en el Alcázar, pero una fiesta matizada por la clase, lo que no impedirá que el sarao esté colmado de atractivo. Soledad Becerril, la primera ministra de la democracia y única alcaldesa de Sevilla recibe el Premio Clavero que instituyó este periódico con el nombre del eximio catedrático de Derecho Administrativo. Y en esta noche de tardoprimavera tan atípica en lo meteorológico, los recuerdos se me avivan por dentro en la rememoración de lo que pasó la última vez. En aquel premio Clavero, hasta los vencejos se sumaron a la cosa. Se le entregaba este premio a otro don Manuel, también catedrático de Derecho, pero ese inolvidable don Manuel ya no está con nosotros. Aquella noche, la clase revoloteó el Patio de la Montería y cómo íbamos a imaginar que iba a ser el último reconocimiento en vida a ese otro gran don Manuel que fue Manuel Olivencia.