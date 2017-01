Recuerdo de Mondeño al medio siglo

Rebuscando en la hemeroteca me topo con una entrevista añeja que Luis Nieto le hacía a un torero olvidado, pero vital en mi adolescencia. Fue Mondeño la imagen más fidedigna de Manolete, como el anticipo de lo que hoy representa José Tomás por su toreo preñado de hieratismo y quietud. Me parece verlo el domingo de preferia de hace cincuenta años reapareciendo tras su aventura dominica. De blanco y oro, con Curro y Andrés Hernando de compañeros, Juan García retomó su relación con Sevilla mediante una tarde de gloria que fue a rematarse con la épica de la sangre derramada en una manoletina. Don Antonio Leal Castaños firmó como grave el parte facultativo que cerró una tarde de tres orejas, las últimas sevillanas para un torero personalísimo que vive de puntillas y que me ha rescatado un sinfín de recuerdos apilados en lo más hondo de la memoria.