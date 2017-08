¿Repetirá el señor de Mallorca la faena por tercera vez?

Hubo una vez el aspirante a un imposible que se refirió al nuevo vicepresidente deportivo del Real Betis Balompié como un señor de Mallorca al que quizá ni le cogieran el teléfono. Una insensatez más de las muchas en boca de béticos y que han sido el billete de acceso de Haro y Catalán al puente de mando de un barco hasta ese momento a la deriva. Y es que sin tantas estupideces ¿quién hubiera apostado por esos novatos?

No tenían pedigrí ni Haro ni Catalán para su ascensión a la cúpula de un club tan singular como éste de trece barras con corona. Sólo las tarugadas de los que andaban en un perpetuo galgos o podencos podían posibilitar un adelantamiento por la diestra como el de esas cabezas visibles del actual Betis. Y una de esas tarugadas fue la de poner, en plena carrera electoral, en entredicho la figura del que fue unánimemente considerado mejor entrenador bético de la contemporaneidad.

El error mayor de este joven dúo fue echarle cuenta a ignorantes y malintencionados que demoraron con sus insidias la vuelta de Lorenzo Serra. De haberle echado cuenta al muy vituperado entorno, el mallorquín llevaría viviendo junto al campo ya hace tiempo y la meta de que se igualen equipo y afición no se vería tan lejana. Pero como no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista, Serra ya se puso al mando de las operaciones y el panorama ha virado para bien.

Con 50.000 socios en una lontananza no tan lontana y aun reconociendo que el equipo no termina de ahormarse, la ilusión del beticismo anda por las nubes porque ve que no es éste un verano con venta de humo. Dentro de sus posibilidades, el Betis compra lo mejor que tiene a su alcance y para eso juega un papel fundamental cómo se vende la marca Betis en cada negociación por parte del hombre que logró dos veces equiparar equipo y afición. ¿Habrá una tercera vez?