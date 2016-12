Resaca de un mensaje modélico

Dentro de la resaca todavía por el impecable discurso del Rey en Nochebuena, convendría que alguien le aconsejase sobre algo en lo que no estuvo acertado. Dijo Felipe VI que vulnerar la Ley puede ocasionar tensiones estériles cuando lo lógico sea que vulnerar la legalidad vigente tenga como resultado dar con la osamenta en la cárcel. Por lo demás, con la bandera que debiera ser de todos perfectamente colocada, bien visible, el discurso resultó modélico, tan modélico fue que no le ha gustado a independentistas ni podemitas. Eso es una buena vara con la que medir un mensaje que ha calado, que no ha pasado desapercibido para nadie. Sólo aquello de dejar en fuente de tensiones estériles unas acciones claramente delictivas fue donde el Rey se mostró menos atinado. Ya sé que hay que templar gaitas, pero no en los casos de delitos de lesa democracia.