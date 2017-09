Retorciendo la historia

Los golpistas catalanes responsabilizan de la actual crisis (quimérica, casposa, estúpida, artificial, pero no por ello menos grave) al Gobierno, al Estado y al resto de España (no caigamos en la trampa de hablar de Cataluña como algo distinto de España en vez de como una parte de ella). Es un vicio arraigado retorcerle el brazo a la realidad y a la historia para buscar culpabilidades que exculpen a los verdaderos culpables. ETA era fruto de la represión franquista, y a los contumaces les importaba un comino que mataran más, muchísimo más, en la Transición y en democracia que bajo el franquismo. El golpe de Estado catalán perpetrado desde las instituciones ha sido provocado por la incapacidad del Gobierno para resolverlo políticamente, además de por agravios históricos que se remontan a 1714, si no a la boda entre Petronila de Aragón y Ramón Berenguer que convirtió a Alfonso II en rey de Aragón y conde de Barcelona. Vete a saber hasta dónde son capaces de escarbar para construir sus mitos.

En cuanto al terrorismo islamista, está provocado por la guerra de Iraq; y si eso no bastara, por las particiones posteriores a la Segunda Guerra Mundial; y no fuera suficiente, por el acuerdo Sykes-Picot de 1916; y si aún no fuera suficientemente explicado/exculpado, por el colonialismo del XIX; y así hasta Lepanto, las Cruzadas o la Reconquista. A lo que se añade la marginación de los musulmanes en Europa. Siempre se encuentran culpas históricas o sociales que convierten en culpables a las víctimas.

Permítanme responder con estas sensatas y ciertas palabras de Fernando Savater: "A menudo en estos días oímos aterradas palinodias sobre nuestro mal comportamiento imperial en el pasado inmediato para justificar los ataques terroristas que padecen nuestras capitales. Francamente, creo que los actos de contrición y los golpes de pecho resuelven poco cuando nos enfrentamos a un movimiento fanático y criminal que sabe más del manejo de explosivos que de historia. Tampoco parece que todo dependa del rechazo o la falta de oportunidades que encuentran los musulmanes en nuestras sociedades, las más inclusivas que ha habido nunca… No parece infundado suponer que en la religión musulmana se dan rasgos ideológicos especialmente poco aptos para aceptar los valores de las democracias occidentales". Dicho sea al mes de los atentados de Barcelona y cuatro días después del quinto que ha sufrido Londres este año.