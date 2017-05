Rocío, Triana, Macarena

Queridos amigos con los que he compartido algunos de los mejores momentos de mi vida salen hoy con Triana. Esos momentos, que he vivido gracias a ellos, no eran rocieros ni tenían que ver con los caminos: eran macarenos y tenían que ver con ese otro camino que lleva de la Amargura a la Esperanza, de la Regina de los míos y del antiguo mercado de sus mayores a la Resolana. Hoy se ponen en camino llamados por el poder inmenso del rostro sabio y bueno de la Virgen del Rocío, consuelo para resistir y fuerza para seguir. ¿Cabe algo más macareno?

No debe ser casual que el Rocío entrara en Sevilla por la puerta alegre y luminosa de Triana, donde hasta las dolorosas tienen advocaciones gozosas -Esperanza, O, Estrella-, protectoras -Patrocinio, Salud- y triunfales -Victoria-en vez de pasionistas. Tampoco debe ser casual que la devoción rociera arraigara tanto en el barrio de la Macarena en el que (y desde el que) manda la Esperanza única de los mortales. Baste citar los nombres de esos dos grandes macarenos y rocieros que fueron Rodríguez Ojeda y Muñoz y Pabón. Juan Manuel bordó el Simpecado de Triana, reinventó entera la cofradía de la Macarena y fue a la vez miembro de las juntas de Gobierno de las dos hermandades. El canónigo hinojero fue el impulsor de la coronación popular de la Esperanza en 1913 -imponiéndole con sus propias manos la corona que diseñó Ojeda- y de la coronación canónica de la Virgen del Rocío en 1919. Nada de extraño tiene que con el tiempo naciera en San Gil -desde donde hoy emprende también su camino- la hermandad que une los nombres de Rocío y Macarena.

No hay casualidades en estas cosas. Triana y la Macarena comparten esa devoción luminosa y alegre a la Virgen como esperanza, fuerza y consuelo que en Triana se llama Esperanza, O, Estrella, Salud, Patrocinio y Victoria, en Sevilla se llama Esperanza Macarena y en Almonte -irradiando desde allí a Sevilla, Andalucía y España- se llama Rocío. Ella pone en camino estos días a miles de peregrinos. El que se quede con la hermosa y alegre cáscara festiva sin penetrar en el misterio del rostro portentoso que es el fundamento de esta hermosura y la razón de esta alegría no se ha enterado de nada. ¡Qué le vamos a hacer! Dice el proverbio que cuando el sabio señala a la luna, el necio se queda mirando el dedo. O lo que es lo mismo: cuando el romero señala a la Virgen, el necio se queda mirando la fiesta.