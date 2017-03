Santa Cruz: pulgar abajo

Otro bar en Mateos Gago. El compañero Navarro Antolín escribía ayer que cuando se inaugure, el 80% de la calle serán bares. ¿Qué importa uno más? ¡Hala! ¡A estrujarse! ¡Donde comen dos(cientos) comen tres(cientos)! ¡No se me pongan estrechos! Si casi toda la calle ya es un bar o un restaurante, salvo una farmacia y un puesto de prensa, ¿qué más da que se sume otro? Si ya no se puede andar por las aceras, invadidas por veladores o por pelotones de turistas y nativos alicatándose, ¿qué perjuicio les puede causar uno más? ¿No están jodidos ya los transeúntes y los pocos vecinos que aguantan allí en plan Fort Apache? Pues un poquito más de "toma Moreno" no debería importarles.

Y que no intervenga el Ayuntamiento, por piedad, como amenaza hacer; porque quitará adoquines y aceras, lo dejará tonlosetao a un mismo nivel con el más horroroso y churretoso pavimento o con adoquines planos de pega, lo que permitirá expandir aún más los veladores. Con razón el presidente de los hosteleros aplaude esta "reordenación integra". ¡Terribles palabras que significan para las calles y plazas de Sevilla lo que pollice verso (pulgar hacia abajo) para los gladiadores!

Eso sí, mientras tanto le quitan a confitería La Campana sus veladores. ¡El Ayuntamiento! Con razón la primera acepción de ayuntamiento es "acción y efecto de ayuntarse", es decir, de copular. Una ciudad medianamente civilizada no trataría una confitería de 1885 como a una hamburguesería. Por el contrario, la protegería como patrimonio de Sevilla y para preservar lo poquísimo que queda de la fisonomía de lo que fue su centro. ¿No han oído los munícipes hablar de la excepción cultural?

Mucha idea no tienen. Amor o siquiera respeto por el patrimonio tampoco les sobra. Pero por lo menos tienen sentido del humor. El delegado de Urbanismo ha dicho que va a promover una ordenanza para cuidar la estética de la zona monumental porque la ve afeada por la acumulación de "cacharros", y porque la superpoblación de multinacionales y franquicias la ha ido despersonalizando poco a poco. ¡Norrrrrrrr! ¡No puedo, no puedo! Vista de lince que tiene el hombre. ¿Poco a poco? No: sólo tres mandatos -Monteseirín, Zoido y Espadas- han bastado para que el entorno de la Catedral se despersonalice en una década más de lo que, siendo ya turístico, lo hiciera en los 50 años anteriores. Lo sé bien: llegué al ex barrio de Santa Cruz en 1964.