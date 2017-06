Efectivamente, el Betis necesita sentido común. Lo decía ayer en estos papeles Alfonso Pérez Muñoz y no cabe la menor duda de que le asiste toda la razón del mundo, quizás en cantidades industriales es el sentido común que necesita este Betis. El mejor futbolista de los últimos decenios que vistió de verdiblanco ha reaparecido en la escena de forma sorprendente y lo hace pidiendo sentido común, quizá el menos común de los sentidos.

Y oyendo ese pensamiento en negro sobre blanco yo me pregunto si es de sentido común una junta general cada seis meses. Una junta general cada seis meses no hay cuerpo que lo resista ni club que pueda dar un solo paso. Un plebiscito para tratar de la continuidad de los gestores cada seis meses es una demoníaca prueba del nueve en la que si no caes en éste ya caerás en el próximo. Y así no hay proyecto en el mundo que pueda sostenerse ni entidad que avance.

Me ha parecido enormemente sensato Alfonso demandando sentido común, aunque quizá debiera demandárselo también a su jefe de filas, ese mismo que un día decidió presentarse a capitán mucho antes de abandonar la nave. Tanto tiempo estuvo el beticismo demandando gente nueva y emprendedora y cuando parecía haberla encontrado se le intenta segar la hierba bajo los pies a las primeras de cambio. Sí, a las primeras de cambio en el caso del dúo Haro&Catalán.

Lopera apareció en noviembre del 91 y hasta mayo del 94 no vio la luz, justo cuando se apoyó en Serra. De Jarabinsky a Kresic, pasando por Mesones y D'Alessandro sin ganarle a nadie, casi tres años de penurias, ¿por qué estas prisas por querer defenestrar a los actuales? Sentido común pide el que fuese Mago de las botas blancas y yo le doy la razón, pero sentido común es también no cambiar el puente de mando cada seis meses. Sentido común, sí, pero por parte de todos.