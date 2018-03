A cualquiera no versado en los complejos usos de la política le sorprende la magnitud del séquito que puede mover un presidente autonómico, no mucho menor que el que desplaza un jefe de Gobierno. El pasado lunes, en la playa de La Antilla coincidieron los de Susana Díaz y Mariano Rajoy, que en una acción que debería repetirse muchas veces comparecieron juntos para expresar el compromiso de las dos administraciones con la recuperación de lo mucho que ha destrozado el temporal. Observen la imagen y comprobarán la cantidad de consejeros, delegados, algún ministro, dirigentes de partido, alcaldes y demás que se agolpan para no quedar fuera de la foto. Muchos no cupieron.