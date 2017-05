¿Será Serra la próxima víctima de la trituradora?

Amortizada la figura de Miguel Torrecilla desde hace meses, mitad por fichajes como Zozulia y el resto por lo emponzoñado del ambiente que rodea al Betis, la pregunta, asaz inquietante, que ahora revolotea por la vertical de Heliópolis es la de cuánto se tardará en triturar la figura de Lorenzo Serra. ¿Durará menos que Maciá, más que Torrecilla, más que el primero o menos que el segundo en ese potro de tortura llamado Betis?

Y es que no sé si han reparado, pero ayer ya hubo francotiradores que le estaban disparado desde que llegó hace ahora un año que criticaban su marcha y que hasta osaban calificar al club como un circo. Ahora, el objetivo tiene nombre propio, Lorenzo Serra Ferrer, al que le darán sin conciencia con el único propósito de desestabilizar a este Betis. Ocurre, sin embargo, que el balear es bastante más correoso y más difícil de que tire la toalla como la tiraron Maciá y Torrecilla.

Afortunadamente, la marcha del director deportivo no significa otro Kilómetro Cero más de los muchos que emprendió el Betis en su historia. Ese punto de partida tuvo efecto con la llegada de Serra y creo que es merecedor de amplio crédito. Estar abatiendo proyectos desde posiciones ventajistas no creo que beneficie al Real Betis Balompié, aunque haya que constatar que el adiós de Torrecilla es la crónica de un adiós anunciado no más volver al club Lorenzo Serra.

Desde el primer minuto no se vio que hubiese sintonía entre el ilustrado Torrecilla y el pragmático, cartesiano e inasequible al desaliento que es el balear. Ya en aquel viaje a Espiel pudo comprobarse que el temor que existía sobre una falta de feeling era indiscutible. El aire tóxico que existe alrededor del Betis no ha sido la causa del caballeroso adiós de Miguel Torrecilla, pero esa pregunta tan inquietante de si será Serra el próximo triturado en el Betis sigue vigente, muy vigente.