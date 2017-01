Sevilla y el Gran Poder

D style="text-transform:uppercase">ecir Sevilla y Gran Poder es una forma de decir Sevilla y Dios. Sé que el cristianismo llegó a Sevilla 1620 años antes de que fuera esculpido. Sé que los primeros nombres de obispos que se conservan -Marcelo y Sabino- y los primeros datos conocidos sobre la comunidad cristiana de Sevilla -el martirio de Justa y Rufina- se remontan al siglo III, 14 antes de que Juan de Mesa lo creara. No desconozco la grandeza e influencia de la Iglesia de Sevilla en el siglo VI de San Laureano, San Leandro y San Isidoro. Sé de su esforzada supervivencia bajo la larga dominación islámica y de su renovado brillo tras la reconquista desde el pontificado del obispo Don Remondo, consejero y confesor del santo Fernando III y el sabio Alfonso X. Sé que en esos 1620 años que transcurrieron hasta que el Gran Poder fuera esculpido en el taller de la collación de San Martín, Sevilla dio a la Iglesia un número considerable de santos mártires.

Sé todo esto y no reduzco la historia de la relación bimilenaria entre Sevilla y Dios a la que mantiene desde 1620 con el Señor ni la viva y plural realidad de la Iglesia de la Sevilla de hoy a la devoción al Gran Poder. Lo que no obsta para que piense y sienta que decir Sevilla y Gran Poder sea una forma de decir Sevilla y Dios. Como se puede decir que Bach representa a la música, sin que ello suponga negar todo lo compuesto antes y después de él. Lo que con esto se expresa es su capacidad para culminar todo lo compuesto antes de él y servir de inspiración y referencia a todo lo compuesto después de él.

En este sentido me refiero al Gran Poder como cumbre y modelo de la devoción sevillana. Y aún en otro que emparenta las obras de Bach y Mesa: su capacidad para atraer y conmover a los no creyentes. ¡Cuántos no han sentido, contemplándolo, lo que escribieron, tras oír la Pasión según san Mateo, Nietzsche ("una persona que, como yo, ha olvidado completamente el cristianismo no puede evitar oírla como si se tratase de uno de los evangelios") y Cioran ("oyéndola se siente germinar a Dios")! Tal vez es que Mesa esculpía como Bach decía que debía componerse: "El único propósito y razón final de toda la música debería ser la gloria de Dios y el alivio del espíritu". Todos los días del año, y con más solemne y seria belleza desde ayer hasta el próximo día seis, en San Lorenzo, Sevilla da gloria a Dios a través de la imagen del Señor que alivia los espíritus de tantos sevillanos.