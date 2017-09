El Sevilla, a ganar en un gran templo

Después de once años en la cumbre del fútbol continental, el Sevilla afronta lo que en el toreo es una confirmación de alternativa. Jugar en Anfield es como ir a la gran catedral del fútbol o, más cercano aún, debutar en la Maestranza o en Las Ventas. Así como no haber visto toros en El Puerto no sabe lo que es una tarde toros, José dixit, no haber visto un partido de fútbol en el campo del Liverpool es como una asignatura pendiente.

Llegan los reds a la cita con el Sevilla heridos por la humillación sufrida el sábado ante la tropa de Guardiola. Una manita en pleno rostro recibió la gente de Jürgen Klopp y eso duele. No se sabe si incidirá para bien o para muy mal, si ese 5-0 de Manchester hará de revulsivo o todo lo contrario. Si ha tenido efectos depresivos puede decirse que el Sevilla, que sabe a qué sabe ganarle, habrá salido de camerinos con mucho ganado y en el recuerdo está aquella final de Liga Europa.

Y centrándonos en lo que verdaderamente nos toca, el Sevilla anda asumiendo los conceptos de Berizzo de la mejor manera posible, ganando. Hasta el momento, los resultados están siendo mucho mejores que el juego. Fallan algunos automatismos, pero es tan alta la calidad de su plantilla que no necesita hacer un gran partido para ganar con solvencia. Así se vio ante el Istanbul, en Getafe o el sábado frente al Éibar. Con dos o tres chispazos de los de arriba, todo el botín a la talega.

Para esta noche se fija el debut en la fase de grupos y es, nada más y nada menos, que en el recinto situado en Anfield Road, la carretera que acoge el mayor templo futbolero del Reino Unido tras Wembley. Todo el foco de esta noche de Champions se pone en un partido apasionante y que tiene el sabor de lo rancio cuando lo rancio merece la pena. Liverpool-Sevilla, cita en la cumbre europea, gran gala a la que acude un Sevilla que no se cansa de ganar. Ganar, ganar y ganar es la cuestión.