El Sevilla, ante una misión posible

Ocurrió ya una vez y está comprobado que lo que ha pasado puede volver a pasar, entonces, ¿por qué no puede el Sevilla salir por su pie esta noche de Old Trafford? Se han disparado las cotas de pesimismo hasta alturas siderales y aunque eso tiene una razón de ser, lo procedente es aparcarla para otra ocasión. Y es que en este nuevo martes 13 del año, el Sevilla tiene ante sí una oportunidad histórica de hacer más historia.

Ya el Sevilla supo a qué sabe ganar en Old Trafford y hoy ni siquiera es necesaria la victoria tras el empate sin goles de la ida. Aquella noche chocó el Sevilla con un prodigioso David de Gea que convirtió en cobre todo el mucho oro que se produjo. Un empate sin goles en el turno de ida no es mal resultado, de ahí que no tenga demsiada razón de ser la ola de pesimismo que angustia a la clientela sevillista. Marcar en el Teatro de los Sueños es un sueño posible, ergo...

Está muy fresca la decepción del sábado y es comprensible que esté influyendo en el estado anímico de la gente, pero que no debe decidir en la psique de la tropa. Va a una cita trascendente y convendría que reparase en que no va a chocar con una pared sin escalas. El United es ahora más una colección de recuerdos que una realidad, una catarata de posos históricos en la que ya no figuran Bobby Charlton, George Best o aquel prodigio de longevidad y clase que fue Ryan Giggs.

Lo de hoy, como bien se demostró hace veinte días en Nervión, no tiene nada que ver con el que labró una leyenda nacida de una catástrofe que moldeó Sir Matt Busby. Y comoquiera que no se trata de una misión absolutamente imposible, esa cacareada pared puede el Sevilla superarla aunque para ello haya que sudar hasta la extenuación. Hay una barbaridad de dinero en juego y no conviene olvidar que un empate sin goles en turno de ida no es un mal resultado, qué va.