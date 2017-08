Sevillanas del Ganges

Entre nosotros el dios Ganesh era conocido sobre todo por ser el preferido de Apu, el tendero hindú del badulaque de los Simpson. Cuando Homer, que no es precisamente un ejemplo de corrección política, vio una imagen de esta divinidad con cabeza de elefante le dijo a Apu: "No es por ofender… pero cuando repartieron las religiones tú debías estar haciendo pis". A los más maduritos les puede sonar a la portada de Axis: Bold as Love, el segundo elepé de The Jimmy Hendrix Experience publicado en 1967, en la que el músico se representaba a sí mismo -en puro espíritu de psicodelia rockera hinduista- como Visnú según su abigarrada y colorista iconografía popular Viraat Purushan-Visnuroopan.

Pero eso fue hasta que las redes sociales difundieron la surrealista o pospsicodélica escena de un coro rociero cantándole a Ganesh en la ceutí Basílica de la Virgen África mientras los miembros de la comunidad hindú local lo llevaban sobre los pies en un pasito. De la noche a la mañana Ganesh adquirió una popularidad que nunca tuvo en España y las aguas del Ganges se fundieron en la basílica de Ceuta con las del Quema al son del canto rociero. ¿Es exagerado decir que vivimos disparatados tiempos de imbéciles?

La semana pasada llamaba ensalada multirreligiosa a la participación de representantes judíos, ortodoxos, católicos, evangélicos, musulmanes, budistas, taoístas, bahaistas, hinduistas, mormones y de colectivos ateos en lo que se llamó una "ceremonia interreligiosa e interconviccional" que, para mí, escenificaba la reducción las religiones, no ya a cultura, sino a simpático y anticuado folclore colorista. Cuando todo vale lo mismo, nada vale nada. Cuando todo se ignora sobre mitología e historia de las religiones -se sea o no creyente- Atenea, Cristo, Visnú o Ganesh representan lo mismo que Superman, Darth Vader o Batman.

En este disparatado tiempo de imbéciles es lógico que unos sacerdotes acojan un paso de Ganesh en una Basílica, que unos hindúes lo metan allí y que un coro rociero le cante. ¿Qué más da Ganesh que la Virgen de África? Confundamos el ecumenismo con el diálogo interreligioso y este con el sincretismo. Y demos el mismo valor a la Torá, los Evangelios, el Canon Pali, el Rig-Veda o el Tao Te Ching que a los cómics de Marvel. ¿Qué más da? Recuerden la oración de Homer: "¡Sabes que no soy aficionado a rezar, pero si estás ahí arriba… sálvame Superman!".