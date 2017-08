Sevillano del año y de muchos años

Parece como de otro tiempo, como un verso suelto en el corazón de la ola de zafiedad y negativismo que nos invade. Escribir esto es para mí un disfrute, un como ir a favor de querencia en que los ditirambos surgen como en cascada, sin obstáculos. Los rotarios han proclamado a Joaquín Moeckel Sevillano del Año y quizás sólo esté en desacuerdo con dicha distinción porque estamos ante un sevillano de muchos años, de todos los años que van desde que irrumpiera con brío en medio de la abulia para que el Salvador no se cayera a pedazos. Es algo así como la antítesis de esa plaga abyecta de destructores que no más parece que persiguen la venezuelización de este pobre país aún llamado España. Como antídoto de los arran, kale borroka, demás parientes y afectos, pongan un Joaquín Moeckel en sus vidas y ya podrán comprobar cómo las cosas van a mejor. No lo duden.