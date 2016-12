Solo porque Él existe

H style="text-transform:uppercase">ay fiestas de las que se puede huir. Si a usted no le gusta la Semana Santa, y no vive en el centro, puede ignorarla tan perfectamente como yo ignoro la feria. Pero hay otras de las que es imposible ponerse a salvo. La peor de todas es la de esta noche. No hay un programa de radio o de televisión normales en los que refugiarse haciendo como que no pasa nada. Hombre, sí, están Radio Clásica o los canales temáticos que solo dan películas. Pero, ¿cómo no sentirse raro pasando la noche oyendo esa voz sin inflexiones, inmune al paso del tiempo, a los acontecimientos de la historia y hasta al mismísimo Apocalipsis, anunciando la Suite para Orquesta nº 4 BWV 1069 o la Sonata para piano nº 12 en fa mayor KV332/300K? También ver la película de un canal temático o poner un DVD parece forzado esta noche. ¿A dónde huir? No hay refugio al que no llegue el ruido alegre de los simpáticos vecinos y el eco de los cohetes. Y aunque lo lográramos, salvo que fuésemos unos de esos pedantes elitistas que cultivan la diferencia como distinción, la mala conciencia nos haría sentirnos raros, malajes y hasta majaretas.

Y eso sin contar con la familia que, cariñosamente, asume el papel de embajadora de la fiesta y no consiente soledades ni apartamientos. Recuerdo una cena de fin de año con una abuela que deseaba acostarse desde las 10 de la noche, sentada con la mirada perdida y tocada con un gorrito sujeto por una gomilla que algún bienintencionado le había puesto, soportando con estoicismo los pitos de los matasuegras, el caos de la reunión y los gritos de los reunidos.

Pero basta. Bromas aparte, esta noche sin refugio ni huida posible hay quien, lo quiera o no, estará solo; y no existe condena peor ni peso más opresivo sobre el corazón que la soledad no querida en la que los recuerdos duelen hasta físicamente. Hay también quien la pasará en un hospital y quien lo hará llorando. Así que olviden mis protestas anti festivas de niño malcriado y den gracias porque haya quien no les deje huir de esta fiesta, obligándoles a celebrarla. Y si están solos o en difíciles circunstancias no olviden que en San Lorenzo alguien les espera siempre para compartir las penas y vendar los corazones. Mañana empieza su quinario. Sevilla sí que sabe empezar el año. Solo porque Él existe les puedo desear a todos, tristes o alegres, acompañados o solitarios, un feliz 2017.