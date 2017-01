Sólo ha sido parafrasear a Pacheco

Podríamos convenir en que lo que ha dicho Mercedes Alaya en Granada ha sido como parafrasear a Pedro Pacheco, pero desde dentro, o sea... Lo que le habrá pesado al ex alcalde jerezano aquello de que "la Justicia es un cachondeo" viendo cómo paga con cárcel delitos de poca monta mientras ve cómo campan en la calle todos esos en los que usted y yo estamos pensando. Ha dicho la impagable ropona sevillana que "hay una justicia para poderosos y otra justicia para los que no lo son", añadiendo que la injerencia política hace que los jueces estén actualmente como Gary Cooper en la memorable película de Fred Zinnemann, solos ante el peligro. La contundente acusación de Alaya tiene la trascendencia de todo lo que se hace desde el conocimiento, lo que multiplica su repercusión. Y es que si doña Mercedes no sabe qué pasa dentro, quién lo va a saber.