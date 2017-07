Solos en el cine, ni un solo anuncio

Aun con la constatación de que no era un día de mucho tirón taquillero y que a esa hora se caían los pájaros por la calor, estar en un cine disfrutando de la más absoluta soledad no es moneda de uso corriente. Una buena película y una temperatura confort no fueron suficientes argumentos para que la sala registrase una asistencia menos desoladora. Mi mujer y un servidor como únicos espectadores, por lo que la dirección de la cosa decidiese ir directamente al grano, sin tráiler ni anuncio alguno, que ya estaba bueno lo bueno y que no había por qué hacer más gastos. Era la primera vez que vivía semejante situación y es que in illo tempore, un cine refrigerado medio qué era el refugio idóneo para los días caniculares. Hogaño no hay por qué refugiarse en un cine para combatir la calor, ya que abunda el hitachi, pero qué raro resulta encontrarse tan solo en la sala.