Sugerente tiempo éste de vísperas

Decididamente, esto se va viniendo arriba y los días señalaítos van acercándose al ritmo adecuado, aunque sabido resulta que el ritmo adecuado no suele ser lo suficientemente veloz para los adictos. Tras el temporal del fin de semana, la primavera va asomando la gaita, la luz va ganando lúmenes, los actos se suceden hasta hacer imposible atenderlos como merecen e incluso se atisba que el azahar está a punto de estallar por Doña Teresa Enríquez. Ya antier noche, con ocasión del viacrucis de las hermandades, la temperatura hacía prever que la cosa ha llegado y que ya va a estar la primera en la Campana. Y eso que este año, la burra se hará esperar, que la luna de Parasceve viene con retraso y hasta el segundo domingo de abril no podremos ver al primer nazareno, si será de cola o de capa. El tiempo vuela, no obstante, y como el tiempo de vísperas es tan sugerente...