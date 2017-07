Tello y Banega confirman un gran lunes

Intenso lunes el primero de este mes de julio en cuanto se refiere al fútbol según Sevilla. Un lunes para cargar las pilas del aficionado sevillano sin distinción de orillas, pues en ambas se produjeron incorporaciones con mucha ilusión en sus valijas mientras que en una de ellas, la sevillista, se producía el inicio de los entrenamientos con nuevo entrenador. A argentino huido, argentino recién llegado y que arriba con la vitola de su éxito vigués.

Si en el Betis se oficializaba que un tan buen futbolista como Tello va a vestir de verdiblanco, en el Sevilla se hacía lo mismo para confirmar el regreso de un hijo pródigo llamado Éver Banega. Dos noticias buenísimas, ya que ambas enriquecen el valor de sus respectivos vestuarios. Uno, mediante la constatación del documento gráfico que acredita sus gustos, llega haciendo protestación de fe bética mientras que Banega vuelve tras haberse marchado hace un año por dinero.

Poco debe haber disfrutado Banega en su año de interista, ya que de otra forma no se comprende un arrepentimiento tan espectacular. Y lo cierto es que ese arrepentimiento le viene de perlas al Sevilla, el club donde el argentino ha mostrado con más regularidad su excepcional clase. Un refuerzo de verdad no más deje en la yerba una parte importante de lo que mostró de blanco a las órdenes de Unai, el técnico que más rendimiento supo sacarle en el fútbol español.

Mientras tanto, el Sevilla echaba a andar bajo la batuta de Eduardo Berizzo. De un argentino a otro y tiro porque me toca, sólo hay que esperar a que las cotas de fútbol alcanzadas con Sampaoli no mengüen y que su estancia en Nervión sea más duradera que la del actual seleccionador de su país. Y de rondón, en un gran día se cuela la confirmación de que Vitolo está loco por irse al Atlético de Madrid, nada menos que al Atlético. Y es que la felicidad completa no existe.