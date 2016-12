Un The End digno de Hollywood

Habitual y lógicamente, en este día se hace balance del año y capítulo estelar del resumen es la lista de personajes muertos. Y como resulta que aquí no se queda nadie, la relación suele ser abundante. Y en este año que se va, que para colmo salió bisiesto, la alineación de finados es muy larga. Demasiadas figuras idas para siempre, pero el añito se ha reservado una gran traca final. Doloroso el adiós de una mujer sólo horas después de que muriese su hija. Una estrella del mejor Hollywood que se deshace de dolor mientras preparaba el funeral de Carrie, su hija. No fue nunca un símbolo sexual, pero sí una estrella de las de verdad con un The End digno de la Meca del Cine cuando era de verdad la Meca del Cine. Así se ha ido la gran Debbie Reynolds, aunque seguro que hubiese preferido morirse dos días antes por otra causa que no fuese el horror de la muerte de una hija.