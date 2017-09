Tobogán de pensamientos junto al mar

Ensimismado en el bravo oleaje del Cantábrico cuando se acerca la hora de la pleamar y a punto de lubricán se me iban y venían los pensamientos. En la playa Este de Llanes, la de Toró, veía desde un velador a las mismísimas orillas del mar cómo las olas no pasaban de la raya de picadores, nada que ver con esas subidas que se cargan los chalés de la Antilla o los de Fuengirola cuando toca gota fría. El mar, aquí arriba, sabe de dónde no puede pasar, me confesaba un marinero que repostaba cafelito justo al lado de nosotros. Y la imaginación volaba hacia ese Caribe habitualmente amenazado por huracanes y tornados que ahora sufre las consecuencias del temible Irma. Con parte de mi familia allí, Raúl incluido, la alarma se encendía al conocer cómo un joven barbadeño había sido engullido por Irma cuando surfeaba, mientras el bravo Cántabrico sabía hasta dónde podía llegar.