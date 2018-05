Toros al gusto del consumidor

Será el 29 de junio, festividad de los santos Pedro y Pablo, cuando comparezca en carne mortal esa enorme figura del toreo que apenas torea, que tanto se hace rogar, figura cuasi fantasmal que atiende por José Tomás. Será en la plaza de Algeciras, no vaya usted a creer que vuelve en Madrid o en Bilbao. El hombre destinado a tirar del carro de una Fiesta que se mantiene con respirador casi artificial hace un paréntesis en su vida sabática para que comprobemos que sigue vive. Lo hace en una plaza de pueblo y llevando los toros en el esportón, que esa es otra. Se anuncia en mano a mano con Miguel Ángel Perera y cada uno se trae su lote de casa. Adiós al sorteo ese que puede depararte el toro menos agradable, ese toro que no le gustó a nadie en el campo y que ha entrado no se sabe por qué. Cuvillo para Tomás y de Jandilla para Perera, todo al gusto del consumidor.