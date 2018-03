Tremenda la duermevela por el tiempo

Que no quiero verlo, que no, y que ni quiero saber lo que dicen las lenguas de doble filo que pronostican el tiempo de cara a la semana más grande del año. Que luego pasa lo que pasa, que ya se sabe que la Semana Santa tiene de forma casi habitual carácter de rogativa, aunque lo que menos falta haga ahora es que siga lloviendo. Antañazo, el boca a boca de la previsión hablaba de lo que anunciaban los americanos con sus satélites y su canesú. Que han dicho los americanos que hasta el Jueves Santo no hay peligro, que el anticiclón está anclado en todo lo alto del golfo, con perdón, y que ancha es Castilla. Luego pasaba que a la Estrella le cogía un chaparrón de no te menees a su vuelta por Adriano. O lo que le pasó a Pasión, que a Javier Criado le dijeron a las ocho que luz verde y adelante para que a las ocho y media le cayese la mundial por donde el Pathé. Ay, los pronósticos...