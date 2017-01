Vaya cuando el frío dijo aquí estoy yo

Desde mediados de semana nos tenían acojonados con el frío, pero ese frío tan insoportable no terminaba de llegar. Hacía frío, cómo no iba a hacer frío en plena cuesta de enero, pero el que anunciaban no terminaba de dar la cara. Por supuesto que hacía tela de rasca por la mañanita temprano, pero eso es lo natural, y llegamos a la conclusión, equivocada conclusión, de que el frío no se correspondía con la alarma que había despertado la legión de meteorólogos que nos rodea. Que si el anticiclón, que si la sensación que en Sevilla se multiplica por la humedad, que si pitos y flautas, pero el frío seguía siendo el de siempre por estas fechas. Y ya con la guardia baja, ese frío de pitones astifinos y que aquí se mete por todas las rendijas de la ropa dijo aquí estoy yo para hacerse dura realidad en la mañana de ayer, festividad de San Volusiano y otros. Qué frío más grande.