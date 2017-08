Verdades y yerros de Susana Díaz

Reapareció Susana tras unas vacaciones que le han sentado estupendamente, con un físico manifiestamente mejorado, y habló. Criticó lo que todos los españoles de bien criticamos, que lo de Cataluña no hay por donde cogerlo, pasó por lo del ascensor de Valme pidiendo que no se politice y erró clamorosamente al seguir juzgando el caso Juana Rivas como una activista del feminismo más radical y no como la presidenta de todos los andaluces y andaluzas. Absolutamente de acuerdo en lo primero y a medias en lo del maldito ascensor, no creo que sea bueno querer endurecer una ley que fue creada para la protección de la mujer y que convierte en película de buenos y malos los casos de maltratos más o menos presuntos. Sé que el número de mujeres muertas lleva a sensibilizar extremadamente, pero no parece el caso de Juana Rivas el más claro del ramo.