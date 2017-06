Vergonzoso sectarismo feminista

Irremediable. La situación no tiene solución; al menos, ni se le atisba. Quizás la tenga pero, en estos momentos, ni está ni, al parecer, se le espera. El otro día, un cabronazo con pintas le partió la nariz a una monja por el solo hecho de ser monja, al tipo le dio por ahí y ahí tenemos a la pobre mujer agredida y sin perrito que le ladre. Y, por supuesto, esos colectivos feministas que braman ante cualquier estupidez, ahora van de Belinda, mudos como hetairas, colipoterras, meretrices, demás parientas y afectos. Sin ir más lejos, esta cobarde agresión a una mujer no ha tenido ni la milésima parte de la repercusión que tuvo el amago de beso de un borracho a la diputada podemita. Indudablemente, las varas de medir estas cuestiones son variopintas, sectariamente injustas o injustamente sectarias, tanto da que da lo mismo. Y queda demostrado que esto no hay quien lo arregle.