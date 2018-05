Vísperas de mucho, día de mucho más

S0lo se queda el camino, solos la Raya y el Quema, ya no cabe un alfiler en la Aldea en este domingo incomparable, Domingo de Pentecostés con la duda de cuándo el salto de la reja. ¿Cuándo el inenarrable momento? ¿Será antes o después que la última vez? He ahí el dilema. ¿Cuándo tendrá a bien la racial grey almonteña ir a la gloria que para ellos significa portar a la Blanca Paloma? Es la pregunta de cada año en cuanto amanece esta víspera tan llena de gozo, tan colmada de ilusiones y de esperanza. Dicen que lo mejor de la fiesta es siempre la víspera, tanto que suele decirse que vísperas de mucho, días de nada. No es éste el caso, ni muchísimo menos. Aquí se da la circunstancia de que la fiesta no se queda atrás tras una víspera inenarrable, llena de vida, de alegría y de fervor. Domingo de Pentecostés, casi nada al aparato. El año pasado fue a las 03.29, ¿y hoy?