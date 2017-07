Vitolo y Ceballos, los puntos negros del verano

Pasará este verano del año de gracia, o desgracia, de 2017 como el de dos desaires para el fútbol según Sevilla. Me refiero a las sendas huidas de dos futbolistas que estaban situados en la galería de perpetuos del bético y del sevillista. Es el caso de las fugas de dos magníficos futbolistas y si en el caso del Sevilla puede existir el consuelo de que los duelos con pan son menos dolorosos, en ambos subyace la frustración de que prefieran otros colores.

También al Sevilla puede consolarle el rendimiento que Vitolo le dio al equipo y la plata que apaleó en los tres años de Unai. Pero la realidad es que cuando un club gana en el campo lo que el Sevilla ha ganado en el último decenio debe ser frustrante que haya futbolistas, también entrenadores, que se den patadas en el culo para salir de Nervión. El caso de Vitolo tiene el aditivo sangrante de preferir jugar en uno de los rivales más odiados por Nervión y que no es otro que el Atlético de Madrid.

Con Ceballos hay otros condicionantes que también deben doler. Decíamos ayer, en un exceso didáctico, que si cuando sale un futbolista medio qué se va a las primeras de cambio sin dejar triunfos ni dinero, ¿qué sentido tiene la cantera? Sé que es una exageración eso de descalificar lo que debiera ser el motor de todo club de la clase media, la cantera. Sólo los ejemplos de Del Sol, Quino, Gordillo y Joaquín justificarían su existencia, pero lo de Ceballos es muy fuerte.

Lo de Ceballos, dando que está más fuera que dentro, desmonta el mantenimiento de escalafones inferiores, ya que una cosa es que busque lo mejor y otra muy distinta que no se hayan puesto los medios para que no se vaya casi gratis. Son Vitolo y Ceballos dos casos no similares con un denominador común. Ese punto es el desaire que reciben dos aficiones que siempre están al lado de su devoción, de su equipo. De todas formas, que a ambos les vaya bonito y tal día hará un año.