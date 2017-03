¿Volverá el Betis a ganar como local?

Arriesgando caer en ideario de buenas intenciones, ante un nuevo partido del Betis no cabe otra que pregonar la ineludible obligación de ganar que tiene. En horario prime time llega a Heliópolis Osasuna, el equipo de un club que fue antaño tan modélico que sigue perteneciendo a sus socios y no a sus accionistas. Ocurre, sin embargo, que la deriva que tomó el club navarro desmonta la teoría de que fuera de la sociedad anónima se está a salvo.

Llega Osasuna con los dos pies prácticamente en Segunda y espera un Betis que no termina de ponerle fin a su coqueteo con el vértigo a pegarse el batacazo. No gana en casa desde hace más de dos meses y su vida se ha llenado de contratiempos como los ocurridos en el descuento de Riazor y sobre la campana del Bernabéu. Dos contratiempos adobados por sendas actuaciones arbitrales que no han hecho más que suponer una lluvia sobre terreno mojado, muy mojado.

No es cosa de ponerle paños calientes a la temporada, una más en más de un siglo, del Betis, pero nadie dudará de que con un menor maltrato del arbitraje, los números serían más tranquilizadores y menos proclives a la crítica desacerbada. Pero dejemos los paliativos, que hay veces en que da la impresión de que el club tiene al enemigo en casa. Y es que vaya la rueda de prensa que ofreció antier el director deportivo ofreciendo una visión tan idílica que únicamente ve él.

Pero es sábado y llega la única verdad que encierra el fútbol, la del partido. Decía Miguel Muñoz que qué bonito sería el fútbol si no llegara el domingo. Ahora no se necesita que sea domingo para que haya partido y esta noche reaparece el Betis, por siempre Real Betis Balompié, para contender con un colista que sólo ganó una vez. ¿Se dará, al fin, la reconciliación del Betis con la victoria como anfitrión? Pensar en otra cosa es hacer oposiciones a que el vértigo dé lugar al batacazo.